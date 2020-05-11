美擬限中國記者停留不過90天　華外交部：不糾正將反制

美國國土安全部上周五（8日）發表聲明草案稱，來自中國境內的駐美記者簽證停留期將不超過90天，並稱此舉意在強化美中對等。對此，中國外交部發言人趙立堅周一（11日）主持例行記者會時回應，指美方對中國媒體政治打壓升級，嚴重干擾中方媒體在美展開正常報道，並要求美方立即糾正錯誤，否則中方將不得不採取反制措施。

趙立堅稱，美國固守冷戰思維和意識形態偏見，不斷升級對中國媒體的打壓，如前年以來美方已對20多名中方記者無故拒簽，今年2月又將5間中國媒體駐美機構列為「外國使團」，並隨即對其採取人數限制措施，變相「驅逐」60名中方媒體記者等，加上現在又在簽證方面採取歧視性限制措施，嚴重干擾兩國正常的人文交流。

他進一步表示，絕大部分美國駐華記者在華記者證和居留證件的有效期是一年，而據美方新規定，中國媒體駐美記者簽證停留期將不超過90天，反問這是否美方所指的對等；又強調美方所謂的對等其實是對中國媒體的偏見、歧視和排斥，以對等為藉口不斷加強政治打壓中國媒體。