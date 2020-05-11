新冠肺炎：台教授課堂指病毒源自武漢　校方要求致歉

台灣桃園中原大學教授招名威，日前因在課堂上推測新冠肺炎源於湖北武漢，並提及自己是「中華民國教授」，引起該校留台大陸學生不滿及投訴。校方事後要求當事人向學生公開道歉，而招在周一（11日）在社交網聲明，校方能夠正視和處理，還師生一個自由安心的學習環境。

招名威表示，他在今年3月13日生物化學課堂上，根據科學的判斷，針對新冠病毒提出合理的假設，包括病毒來自武漢、對大陸官方提出的死亡人數有疑慮，以及亞洲人及黑人遭受種族歧視。惟因引起陸生不滿，招接受校方要求向學生致歉時，提及自己是「中華民國教授」，再被校方要求公開道歉，否則就是在製造「兩岸對立」。

對此，招名威在Facebook上發文指出，他身為一名教授，看的是科學與事實，不分政治、宗教、國籍，自己亦不會歧視任何一個學生。他指控，校方以關愛學生之前提，包庇大陸學生行恐嚇、並臆造本人歧視陸生的不實傳言，脅迫本人向此學生道歉，且道歉內容還須經校方同意，否則將予以懲處。

中原大學表示，課程調查小組檢視上課影片及詢問當事人後，證明招名威講述內容與課程專業無關，並有針對學生發表不適當的言論。另強調，校方一向重視教學品質，若有學生反應教學品質相關事件，皆會輔導處理。