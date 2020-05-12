新冠肺炎︰吉林市豐滿區提升風險等級　小區封閉管控

內地新冠肺炎疫情緩和之際，吉林省吉林市及湖北省武漢市分別出現本土感染病例，再次引起輿論對疫情第二波爆發的憂慮。因應吉林省周一（11日）通報新增的3宗病例中，其中2人居住在吉林市豐滿區，省疫情防控工作領導小組決定把豐滿區風險等級由低調整為中風險。截至目前，內地累計確診病例82,918宗，造成4633人死亡。

根據吉林市豐滿區委宣傳部公布，經豐滿區疫情防控工作領導小組研究決定，該區自周一起實施嚴格管控措施，各小區原則上要封閉管控，僅保留一個出入通道，外來人員及車輛一律禁止進入；鄉村以自然屯為單位，所有路口設置專人看護，嚴控人員進出等。除疫情防控工作人員正常上班外，其他人員實行彈性工作制，通過電話、網絡、視訊等渠道和方式辦公，並盡量減少會議和人員聚集。

另外，已復工的企業須嚴格按照《省疫情防控指南》要求，落實各項疫情防控和安全措施；居民除工作、生活、就醫等必要需求外，盡量減少出門；公共服務及娛樂場所暫時關停；全區各餐飲單位、商超、農貿市場等重點場所在按照上級行管部門要求，做好各項防疫措施等。