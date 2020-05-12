帶遊客闖封閉溫泉洗頭　台民宿負責人道歉

民宿負責人帶着青年到封閉的溫泉內洗頭。

台灣花蓮有民宿老闆，早前竟帶遊客擅闖當地封閉多年的文山溫泉，在溫泉內倒啤酒並洗頭，更拍片上網，遭網民怒轟破壞環境。民宿老闆其後出面道歉，而涉事溫泉所在的太魯閣公園管理處則表示將依法處罰。

文山溫泉為太魯閣公園內唯一野溪溫泉，2005年發生山泥傾瀉造成1死7傷慘劇，因而封閉至今。惟一家位於吉安鄉的民宿負責人，上周四（7日）竟帶着10名青年男女擅闖溫，一眾人不但在溪中洗頭，更將啤酒倒進泉水之中，甚至躺臥在馬路上拍照。而民宿負責人之後將照片上傳Facebook，還大言不慚「歡迎光臨我的浴室」，隨即引來網民謾罵。

民宿王姓負責人周一拍片在網上道歉，澄清當時沒有倒啤酒進溫泉，只是把啤酒罐當成容器裝溫泉水，又承認在溪邊用番梘洗澡，承認是錯誤示範，強調客人無辜，願獨力承擔所有責任和懲罰。

太魯閣公園管理處副處長張登文表示，文山溫泉休憩區僅開放到吊橋橋頭處，遊客擅闖需自負安全。至於在溪邊洗頭，可依違反公園法罰款3000元新台幣（約790港元），並已交由警方蒐證調查有否污染水源。