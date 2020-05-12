實驗室爆炸致雙眼受傷　研究生起訴母校索賠

上海市東華大學化學化工與生物工程學院早年發生實驗室爆炸事故，導致研究生郭宏振眼部受傷，臉部嚴重毀損，經治療後，其左眼視力恢復至0.01左右，右眼則完全失明。由於郭認為校方未按承諾繼續支付醫療費用，早前入稟法院向該校索償170萬人民幣（約187萬港元）。法院上周六（9日）第二次開庭審理，惟仍未當庭宣判。

事發於2016年9月21日，事故共造成3名研究生受傷。郭宏振憶述，當時導師安排他幫助2名研一學生做實驗，過程中，他幫忙向容器加入高錳酸鉀，之後容器發生爆炸。郭及後被送往上海瑞金醫院救治，雖挽回一命，惟視力大減，全身灼傷且毀容。事後，校方向郭承諾，將承擔其醫藥費、交通和生活必需品等相關費用，並表示會負責到底。

惟郭男表示，校方只提供在上海治療的費用，惟根據其傷情，他需要到北京、鄭州等外地醫院治療，校方卻拒絕提供。他因受傷，直至去年7月才正式畢業，惟及後卻未能找到工作。為了得到補償，加上他認為校方未有落實實驗室使用規範，遂於去年8月起訴該校。

案件上月29日在上海市長寧區法院首次開庭，庭審中，雙方承認事故未經第三方調查，初步結論是由學校保衞科負責，結果顯示，3名研究生當時均未戴護目鏡，除郭宏振外，其餘2名研究生甚至未經培訓。

校方代理律師指出，該次實驗危險性高，導師已要求實驗在通風櫥中進行，並拉下安全門、戴護目鏡等防護設備，惟郭否認校方說法，指實驗室根本沒護目鏡，只有一雙橡膠手套，且3個通風櫥均無法使用，導師當時也沒指正。

案件上周六第二次開庭，主要針對郭宏振的治療費用進行核算，未當庭宣判。目前，案件案件下次開庭時間尚未確定。