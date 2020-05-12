新冠肺炎：不滿華裔女記者質問　特朗普：問中國吧

美國總統特朗普與傳媒關係一向不佳，他周一（11日）在白宮玫瑰園舉行記者會，與哥倫比亞廣播公司（CBS）一名華裔美籍女記者針鋒相對，後者認為特朗普視檢測量為競賽，特朗普反駁「這個問題你應該問中國！」面對記者猛攻，特朗普最後直接走下台草草結束記者會。

特朗普多次標榜美國的檢測數量領先全球，華裔女記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）問道：「如果美國每日仍有人染疫死亡、每日有大量新確診數字，為甚麼要視這（檢測數量）為一場全球競賽？」特朗普不滿地回應：「這個問題你應該問中國，不要問我，問中國吧。」

其後特朗普叫江維佳身後的記者柯林斯（Kaitlin Collins）發問，但後者將機會讓給江維佳，遂後者再乘勝追擊，搶問「為甚麼你要特別對我這樣說？」特朗普反擊說：「我不是針對你，我只是針對提出令人討厭問題的人。」此時特朗普已顯得不耐煩，當他叫其他記者提問時，柯林斯則希望發問，惟特朗普指她錯過了剛才的發問機會。眼見柯林斯無意退讓，特朗普索性宣布結束記者並轉身離場。

江維佳已不是首次與特朗普針鋒相對，她上月在記者會質問特朗普，「當初為甚麼不在2月時提醒國民防範疫情」等問題，特朗普訓斥對方要求「降低音量」。

另外，美國近日多次在疫情爭議上攻擊中國及世衞。中國外長王毅周一與埃塞俄比亞外長格杜通電話時，強調中國對非友好政策絕不改變，抗疫過程中互相支持；又指當前一些因自身抗疫不力而向中國「甩鍋」的做法，必受國際社會堅決抵制和反對。格杜則表示，該國堅定奉行一個中國政策；又讚揚世衞在抗疫中發揮領導作用。