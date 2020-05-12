銅仁錦江發現古遺址　採獲石製品陶片等文物

貴州省文物考古研究所周一（11日）公布，在銅仁市錦江兩岸發現多處早期的古遺址和石製品採集點，為了解當時人類的生活習俗、經濟文化，錦江流域中上游考古學文化序列、類型，以及深入研究錦江流域乃至整個沅水流域古文化的面貌等提供重要資料。

為配合銅仁市鄉村振興文旅示範項目建設，省文物考古研究所自去年底派出考古隊員，在錦江長約50公里的河段兩岸開展考古勘探和調查，發現掛扣、凱德、璇水灣、凱芒等11 處早期古遺址，以及徐家坡、長坪等4處石製品採集點。

早期古遺址分布在兩岸的一、二級台地上，有房址、柱洞、灰坑等遺迹，同時採集到大量的石製品和陶片。其中，石製品大多以河灘礫石為原料，有打製、磨製兩種，主要有石片、砍砸器、石斧等；陶片則分為夾細沙的紅、黃、褐陶和泥質黑皮陶，陶罐多有紋飾，陶豆多為素面。

據了解，考古人員曾於上世紀80年代初期，在錦江發現高腳杯、釜等陶器殘件，另發現岩董遺址；2009年全國第3次文物普查時，又發現寨壩、龍井等近20處早期遺址，並初步判定上述遺址以商周時期為主，個別為新石器時代晚期，最晚可到漢代。