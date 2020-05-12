七旬翁入院後即病危　家屬懷疑醫院騙保險

陝西安康市一名78歲李姓老翁，上周五（8日）與同村另外7名老人被當地某婦產醫院醫生接走，院方隨後發出病危通知。家屬表示，父親在家時身體狀況良好，懷疑醫院騙取保險金。市漢濱區人民政府周一（11日）指，已將8名老人轉送至漢濱區第一醫院接受治療，同時要求涉事醫院停業整頓。

李翁兒子稱，安康市家圓婦產醫院的醫生當日帶同村內幾名老人，以費用全部報銷且免費提供膳食的好處，勸說父親到醫院療養，入院後卻被發出病危通知，質疑：「父親本來在家好好的，進了醫院就病危了？」他表示，父親生命體徵平穩，只有部分常見的老年病，與病危通知的情況不符。

有知情人士指，涉事醫院有可能利用病人套取國家合療醫保或詐騙。若老人沒有子女，院方就會用受害者的農村合作醫療卡騙保，相反就會通知病危，要家屬到醫院繳交巨額醫藥費。

安康市漢濱區人民政府表示，已成立工作小組調查事件，並在徵得患者家屬同意的情況下，將8名老人轉送到漢濱區第一醫院接受診斷治療。由於涉事醫院內部存在管理混亂問題，已要求其停業整頓；醫保部門已暫停其醫保協議，正調查院方是否存在騙保問題。