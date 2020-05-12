汶川大地震12周年　內地舉辦網上祭奠活動

周二（12日）是四川汶川大地震12周年，2008年5月12日下午2時28分，當地發生黎克特制8級地震，造成近7萬人喪生、1.8萬人失蹤、37萬多人受傷。內地下午將有網上祭奠活動，並於北川老縣城地震遺址進行直播。

中國地震局地球物理研究所前副所長、研究員高孟潭回顧當年汶川大地震，指兩個山體同時滑坡將整個北川老縣城覆沒，與縣城建在大型地震斷裂和地質災害高危險性區域有關。北川縣城位於湔江岸邊，兩側高山聳立。有專家曾指出，一旦高山崩塌，縣城就會被「包餃子」。因此，地震後北川重建時，決定將新縣城建在永昌鎮，以避開已知的大型地震斷裂帶。

高孟潭表示，歷史上的地震災害表明，絕大多數傷亡都是由於房屋建築倒塌，因此建築物防倒塌應是防震減災工作的關鍵環節。近年來，中國推動在地震高危險區域的房屋抗震加固工作，以減少地震人命傷亡。高指出，在中國一些大型斷裂帶上，較多房屋建築的抗震性能依然很差，農村地區抗震設防缺乏有效監管，在極端地震事件下，建築物的抗倒塌性能仍難以保證。

高孟潭建議，長遠應從城鎮規劃建設的角度，深入研究人口聚集地區大震巨災孕育發生演化機理，加強大震危險性的識別和巨災風險的評估，制定「一城一策」的大震巨災風險防範解決方案，防止汶川大地震的悲劇重演。