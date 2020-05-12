新冠肺炎：核酸檢測機構增至67間　日處理4.8萬個樣本

北京市周一（11日）舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市衞健委新聞發言人高小俊指，全市病毒核酸檢測機構已擴大至67間軍地醫療衞生機構，日檢測能力達到約4.8萬個樣本，可適應現階段需求，並將在各區二環外的醫療機構、集中隔離點、酒店等設置116個採樣點，組建約530人的隊伍，以網絡或電話預約方式分段採樣檢測。

高小俊表示，北京市上月15日公布首批46間可提供新冠病毒核酸檢測服務的醫療衞生機構，日檢測能力約1.3萬個樣本，至近日再批准15間醫療機構及6間軍隊醫院提供檢測服務。為改善採樣服務，當局將在各區二環外設置採樣點，其中海淀區、石景山區等以汽車穿梭方式開展採樣服務，受檢人毋須下車，3至5分鐘內即可完成；市體檢中心採用預約上門方式，到工廠企業提供採樣服務，促進復工復產。

高小俊指，為方便企業和市民查詢及檢測，當局再公布第2批共21間提供病毒核酸檢測服務的醫療衞生機構名單。其中，北京華大醫學檢驗所等2間醫療機構，將向團體和個人提供服務，北京鐵路疾病預防控制中心為鐵路系統內部提供核酸檢測服務。有檢測需求的單位和個人，可提前在網上查詢並預約。