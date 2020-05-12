吉林銀行前董事長涉受賄　檢方批准逮捕

中國檢察網近日發布消息稱，吉林銀行前黨委書記、董事長張寶祥（正廳級）涉嫌受賄，檢方批准逮捕。該銀行曾被巡視組指摘，存在行業信貸風險與廉政風險、用公款打高爾夫球、亂發補貼等諸多問題；張寶祥曾表示，要逐項問題研究整改措施。詎料他在3年後亦捲入貪腐風波。

公告顯示，張寶祥涉嫌受賄，由吉林省監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。白城市檢察院上周四（7日）對張作出逮捕決定。據悉，該銀行在張寶祥任職董事長的5年內，曾因貸款5級分類不準確和虛假轉讓信貸資產，兩次被吉林銀監局罰款共150萬元人民幣（約166萬港元）。

資料顯示，現年55歲的張寶祥是吉林柳河人，自1986年7月工作，曾擔任長春市工商局高新技術產業開發區分局局長、寬城分局黨委書記、局長、長春市商業銀行黨委副書記、紀委書記、監事長、董事長、行長等職位。張自2014年7月開始擔任吉林銀行董事長，直到去年11月，他涉嫌違法違紀被免除職務。

另外，吉林銀行的前副行長王安華和前董事長田學仁因涉受賄罪受查，前者於去年8月被檢方向市中級人民法院提起公訴；後者於2013年被北京市第一中級人民法一審判決無期徒刑。