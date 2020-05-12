汶川幸存者重生　截肢舞者再婚當媽

汶川大地震12周年，有幸存者雖然在當年的災難中失去肢體、至親，但憑着不屈不撓的精神，他們終獲重生。

今年35歲的廖智地震前是一名舞蹈教師，災難令她失去了女兒、家姑，之後丈夫也離她而去。她在地震中失去雙腿，卻未有放棄舞蹈。2013年，廖智在電視台舞蹈節目上表演，又靠輪椅舞獲獎，更邂逅為她安裝義肢的技師，2年後結婚，目前育有2女。

當年就讀高二的代國宏醉心文藝，因地震被埋近50小時，獲救後失去雙腿。他之後學習游泳，在2010年的殘疾人游泳錦標賽上贏得100米蛙泳冠軍，現時不但成為一名游泳教練，更擁有一段美滿的婚姻。

12年前剛大學畢業被分配到汶川縣映秀鎮工作的蔣雨航，在地震中被埋近124小時，最終被上海消防隊救出。他自此立志成為消防員，更憑優異的表現晉升上海消防總隊特勤支隊副中隊長。

2008年就讀中學的劉佳，地震後被困在學校一日一夜，後來由士兵救出。劉佳大學畢業後考入陸軍軍醫大學西南醫院當文職護士，今年面對突如其來的新冠肺炎疫情，她主動請纓前往武漢支援。她表示，回想地震當日士兵在學校操場幫學生搭帳篷、給食物，她現在懷着報恩的心，希望做一些事幫助其他人。