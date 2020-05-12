陸官媒嚴詞警告　民進黨謀台獨只會車毀人亡

台灣的立法院上周五（8日）一讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，刪除條例中「國家統一」的字眼。大陸官媒周二（12日）發文指有關舉動是妄圖推動「法理台獨」，並警告民進黨若繼續在謀「獨」路上飆車，到頭來只有車毀人亡，「勿謂言之不預」。

文章表示，2016年台灣的蔡英文總統上任後，一系列「漸進式台獨」活動不斷推進。台獨分子和民進黨當局想借着今年年初選舉結果的優勢和新冠肺炎疫情大搞「以疫謀獨」的把戲，如提案「制憲公投」、要求相關機構和企業修改名稱、限縮兩岸交流；在國際上大撒錢幣和醫療物資，企圖獲取其他國家對台灣參與世衞大會的支持。

文章批評，民進黨和蔡英文這些舉動都是為了自身狹隘的政治利益和選票計算，就像是在懸崖峭壁上「飆車」，極其危險，已逼近兩岸關係的紅線，大陸將採取非和平方式及其他必要措施，捍衞主權和領土完整。文章更指出，解放軍機艦在台灣周邊飛行巡航，都是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對台獨的強烈警告。

文章最後所用「勿謂言之不預」，是中國對外採用的最嚴厲外交警告辭令，被視為「準備開戰、動用武力」的信號。