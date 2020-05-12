崔天凱：中美關係無必要回到過去　冀雙方擴大合作

中美關係因新冠肺炎疫情變得緊張，中國駐美國大使崔天凱近日表示，中美關係回不到過去，也沒有必要回去；他指出，美國一些官員突破底線、無端攻擊、指摘、謾罵中國，是導致美國民眾對中國的好感跌至谷底的原因。

他指出，無論是中美關係抑或全球局勢，都不可能回到過去，也不應該把「回到過去」作為目標，歷史需要向前走，人們應該以開創更好的未來為為目標，對中美關係應有更高的期待；中美兩國之間的差異長期存在，解決了當前分歧就必然會出現新的分歧，有時出現一些爭議也是正常的，兩國應該考慮如何在真正平等和相互尊重的基礎上，避免衝突和對抗，擴大互利合作，達到共贏的結果。

而美國有民調顯示，美國人對中國的好感度已跌入谷底，崔天凱回應指民調數字的起伏，其實與問題設置有很大的關係。他認為導致民調結果應歸咎於美國經常指罵中國，導致美國社會對中國產生誤解。

他認為，美國大多數市民對中美關係並不關心，他們對中國不了解，也對中國沒有惡意。他們真正關心的其實是自己的生活、穩定的工作、較好的收入，但由於疫情衝擊，很多人工作受到影響、生計難以維持。而美國政客、媒體不斷炒作，目的是要在世界上找出一個國家來作為美國的敵人，將不滿情緒引向這個國家，令美國人認為過不上好日子都是因為這個國家。他勸美國政府應該將着重點放在市民的安全問題、醫療問題、教育問題、生活環境問題。