新冠肺炎︰瑞德西韋內地臨床試驗新備案　評估治療中度患者安全性

新冠肺炎疫情持續，雖然美國藥廠吉利德科學公司早前宣布，中止抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）在中國的重症患者臨床試驗，惟有關瑞德西韋尚未完全停止。中國生物技術發展中心上周五發布的《中國人類遺傳資源國際合作臨床試驗備案情況公示》中，包括吉利德科學申請的一項3期研究，比較瑞德西韋和標準護理治療用於中度患者的安全性和抗病毒活性。截至目前，內地累計確診病例82,919宗，造成4633人死亡。

根據《公示》顯示，該項研究名為「一項比較性評估瑞德西韋GS-5734與標準護理治療用於治療中度COVID-19研究參與者的安全性和抗病毒活性的隨機化3期研究」，醫療機構為廣州醫科大學附屬第一醫院，合同研究組織為「北京法馬蘇提克咨詢有限公司」，備案時間是2020年5月。

對此，吉利德科學回應內媒查詢時表示，吉利德在今年2月底宣布展開針對瑞德西韋的隨機、開放標籤、多中心的SIMPLE三期臨床試驗，上述在華展開的研究正是該試驗的一部分。至於廣州醫科大學第一附屬醫院則指暫不方便回應。

吉利德科學此前曾透露，多個正進行中的三期臨床試驗，是為評估瑞德西韋治療新型冠狀病毒肺炎的安全性和有效性。其中，針對瑞德西韋的隨機、開放標籤、多中心的SIMPLE三期臨床試驗分為兩項，第一項是評估重症住院患者接受瑞德西韋5日療程和10日療程的安全性和有效性，第二項則是評估對於中度患者接受瑞德西韋5日療程和10日療程，對比標準療法的安全性和有效性。

上月29日，吉利德宣布了開放標籤的SIMPLE三期臨床試驗的結果，研究表明，接受瑞德西韋5日療程的患者，與接受10日療程的患者的臨床改善相似，兩個治療組中，都沒有發現新的瑞德西韋的安全訊號。