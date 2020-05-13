仗父勢受賄非法持槍彈　前公安廳長兒子判囚4年

內蒙古公安廳前黨委委員、副廳長孟建偉，前年被揭縱容下屬包庇黑社會當傘上傘，更默許家人利用其職權貪贓枉法，被形容為家族式腐敗。據中國裁判文書網近日發布的判決書，其次子孟根達來去年12月因受賄，及非法持有槍枝等罪，被判處4年有期徒刑。

公開資料顯示，現年38歲的孟根達來，早年從警校畢業後，曾在包頭市公安、檢察系統工作，2016年出任包頭市紀委副縣級檢查員，2018年9月任包頭市紀委監委駐市政協機關紀檢監察組副縣級檢查員，同年10月被立案調查。

起訴書顯示，2008年，包頭市大宇礦業有限公司負責人找孟根達來幫忙解決一宗礦權開採糾紛，收受對方100萬元（人民幣，下同，約111萬港元）。2010年，包頭市紅岩機械有限公司負責人為順利給公司生產的三軸全掛車辦理註冊登記，託孟根達來協調，該負責人事成後給孟14萬美元人情費（約109萬港元），孟因轉送包頭市公安局交警支隊車管所所長沈成利不果，最後將該筆款項據為已有。

起訴書又指，孟根達來被查後，呼倫貝爾市監察委辦案人員多次在其位於包頭市的住所及車房，共搜出5支疑似手槍、氣槍及超過1300發鉛彈和子彈。後經鑑定2支手槍和氣槍符合槍枝標準，其餘3支未能確定，至於所有子彈均可配合槍枝使用及正常射擊。