前中船重工董事長胡問鳴受查　曾任國產航母研製總指揮

中央紀委國家監委周二（12日）深夜通報，前中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，胡問鳴長期在中國軍工業任職，曾參與殲10戰機、首艘國產航母山東艦的研製工作，更是首艘國產航母研製總指揮。

公開資料顯示，胡問鳴1957年5月出生於江蘇揚州市，歷任航空工業蘇州長風機械總廠廠長，航空工業蘇州長風有限責任公司董事長兼黨委書記、總經理，中國航空工業第一集團公司副總經理、黨組成員，中國兵器工業集團公司黨組書記、董事長等職務，2015年3月起擔任中國船舶重工集團公司董事長、黨組書記，直至去年8月卸任。

其中，中船重工是中國海軍裝備科研生產的主體力量，承擔航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障任務。

官媒報道指，胡問鳴的工作經歷涵蓋了空、陸、海三軍裝備的建造研發，曾參與首艘國產航母、殲10、國產飛機C919等項目，其中他全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母山東艦的建造，並是首艘國產航母研製總指揮。