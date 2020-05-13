美報告斥世衞因政治因素排除台灣　損害全球衞生

美國美中經濟暨安全檢討委員會周二（12日）發表報告，批評世衞因政治因素排除台灣損害全球衞生，台灣資訊分享遭抑制，世衞應對未及時，造成人命損失。另美國眾議院外交委員會當天重申，支持台灣參與世衞，又批評中國大陸近期對待澳洲和新西蘭的方式猶如「惡霸」。

美中經濟暨安全檢討委員會發表的報告以「北京的致命遊戲：疫情期間將台灣排除在世衞之外的後果」為題，批評新冠肺炎今年初席捲全球之際，北京透過施壓及利用在世衞的影響力，將台灣排除在世衞之外，對台灣試圖進行疫情資訊交流、分享防疫經驗置之不理。

報告認為，至今疫情蔓延全球，造成逾400萬人染疫，近29萬人死亡，是大陸對世衞影響力，對國際社會疫情應對帶來的致命後果；又指如世衞今年1月初允許台衞生專家分享疫情資訊，各國政府將能有更完整資訊，全球也能更快採取更有效應對方式，對抗疫情。

另美國眾議院外交委員會同日在社交平台上發文，指摘大陸政府近期對待澳洲、新西蘭的方式，曝露出北京作為「惡霸（bully）」的真面目，重申美方支持台灣參加世衞。