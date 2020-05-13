固體飲料扮無敏配方奶粉　嬰兒飲用後變「大頭娃娃」

內地再現「假奶粉大頭娃娃」事件。湖南傳媒近日披露，郴州市永興縣多名家長發現自己孩子食用一款名為「倍氨敏」的「無敏配方奶粉」後，出現濕疹，體重急降、頭骨畸形酷似「大頭娃娃」、不停拍頭等異常情況。媒體調查後發現，該「特醫奶粉」實為固體飲料，並不具有特殊醫學用途嬰兒配方奶粉資質。目前，縣市監局已立案調查，並安排報道中5名小童進行全面體檢。

據報道，5名受害小童早前到醫院體檢時，被診斷為牛奶過敏，醫生遂建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後到郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經店員強烈推銷，最終購買了「倍氨敏」。雖然有家長對產品包裝標示「固體飲料」提出質疑，惟店員聲稱倍氨敏是店裏最好的奶粉，也是最暢銷的，家長不疑有詐。然而，該些孩子進用「倍氨敏」後，出現異常情況，後被醫院確診患上佝僂病。

報道曝光事件後，引起輿論哄動，縣政府連夜召開緊急會議。縣市監局長邱傳輝事後回應，指會議作出3項決定，一是成立調查專班調查，二是安排報道中的孩子到醫院體檢，三是展開為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。

內媒發現，此次已是郴州市短短一年來，第2次發現「大頭娃娃」假奶粉事件。早於今年3月，已有10多位家長聯名請求政府處理郴州假奶粉事件，指郴州兒童醫院醫生向患兒推銷奶粉，導致患兒頭骨畸形，惟該次事件的主角是一款名為「舒兒呔」的固體飲料。對此，郴州市市監局今年4月表示，經查，「舒兒呔」的處方箋和宣傳單明顯誤導患兒家屬，已對涉案公司作出行政處罰，並對涉事醫生展開調查。