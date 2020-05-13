連鎖奶茶店麵包發霉　店方致歉按規賠償

江西南昌市有市民近日在內地連鎖式奶茶店購買麵包，打開包裝後卻發現麵包長滿「白毛」，已發霉變質。她要求店家按照《食品安全法》規定賠償，對方卻想息事寧人，由給優惠券變成現金賠償。該店事後發聲明致歉，重申已按照相關規定賠償，對涉事經理及員工分別予以警告及停班處罰。

內地傳媒報道，孫女士上周二（5日）到連鎖式奶茶店「奈雪の茶」購買品名為「草莓魔法棒」的麵包，她當晚9時許回家，打開包裝後卻發現麵包上的草莓及奶油發霉。她隨即向該店反映，店舖負責人表示願意賠償1張優惠券，但她堅持要按相關規例賠償，未料對方竟陸續將賠償變成5張、10張優惠券，再變成賠償200元人民幣（約222港元）。

該店負責人指，麵包是當天新鮮出爐，奶製品在溫度環境變化下容易變質，店員會在包裝上貼標籤，且出售時會告知顧客要盡快食用，可能當時店員未有提醒消費者，又認為孫女士購買易變質的食品時亦應該盡快食用。惟有分店職員指，只要麵包儲存妥當，購買翌日食用亦無問題。

「奈雪の茶」發聲明指，已向受影響顧客致歉，並按照相關規定賠償，事後對涉事員工予以警告及停班處罰，對值班經理予以警告，同時責成涉事分店的員工再次接受培訓考核。