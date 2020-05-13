10歲童耳內長「黑色森林」　長期戴耳機所致

北京一名母親近日帶同10歲大的兒子前往醫院看耳鼻喉專科，醫生檢查後發現男童外耳道內竟然「長毛」，猶如一片「黑色森林」。經了解，男童耳內的毛原來是一種霉菌，出現原因與他長期佩戴入耳式耳機有關。

據北京兒童醫院順義婦兒醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫生吳宇華表示，男童耳內的是絨毛狀真菌絲團。經過詳細的問診和檢查，男童因為長期佩戴入耳式耳機，導致外耳道內長時間不通風和潮濕。由於男童亦有挖耳朵的習慣，引致局部黏膜損傷，最終感染外耳道真菌病。

吳醫生提醒，近期外耳道真菌感染的病例為數不少，原因是春夏交替，氣溫逐漸升高，空氣潮濕，為真菌生長繁殖提供了更加有利條件。吳醫生又解釋，外耳道真菌病早期可以無症狀，偶然能在體檢中發現。真菌侵入上皮組織後會引發耳內痕癢、不適、悶脹感。當真菌絲和外耳道的脫落上皮等組成痂皮阻塞外耳道，甚至與鼓膜接觸時，會引起耳鳴和聽力下降。真菌合併細菌感染加重時，更會出現明顯的耳痛。

外耳道真菌病經治療後，一般在3周內可痊愈。要預防外耳道感染，有賴良好的?生習慣，要保持外耳道通風，減少長時間佩戴入耳式耳機。清潔耳朵要注意工具潔淨，切勿與他人共用工具。