經營外幣兌換惹誤會　華夫婦柬埔寨遭入屋劫殺

再有華人在外國遇害。柬埔寨媒體報道，一對中國福建夫婦本月2日在西哈努克省波禮努縣遭人殺害，屋內財物被竊。警方初步認定，兩人死於他殺。家屬日前透露，現場沒有找到兇器，兇手仍然在逃，又指死者曾經營外幣兌換業務，疑令兇手誤會是有錢人而遭遇橫禍。

家屬指，死者二人來自福建永春縣，丈夫彭志明現年44歲，其妻陳葉青則32歲。去年5月，他們經介紹赴柬埔寨考察市場後，共同籌措資金投資水泥磚製品生產，卻因當地政策調整，令工廠暫時無法開工。兩人因面臨資金壓力，於是在當地經營中餐館彌補家計。

家屬表示，中餐館周邊有很多中國人參與投資建設的工程項目，因近日受柬埔寨雨季和疫情影響，很多人需要回國，於是衍生兌換貨幣的需求。兩夫婦平日會在微信朋友圈發圖文宣傳美元兌換業務，配圖是一疊疊現鈔，疑因此令兇手誤以為是富有人家。據指，他們住所內的現金、手機、手提電腦、首飾等被洗劫一空，懷疑歹徒是慣犯。

遇害夫婦在永春縣桃城鎮留下3名兒女，與死者彭志明的68歲的母親同住。死者家已向內地相關政府部門求助，敦促柬埔寨政府盡快偵破案件。中國駐柬埔寨大使館領僑處職員周一（11日）指，已與死者家屬聯繫，當地華人社團正積極提供協助。