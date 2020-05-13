新冠肺炎：洗衣工夫婦傳染20人　副省長赴舒蘭坐陣

吉林過去一日新增6宗新冠肺炎本地確診病例，全部人的感染途徑均可追遡至早前確診的舒蘭市公安局洗衣女工及其丈夫。截至周三（13日），與洗衣女工夫婦有關聯的確診病例已累積至20人。吉林省副省長安立佳已到舒蘭市現場指揮。

在吉林市這波群眾聚集感染疫情中，舒蘭市公安局洗衣女工及其丈夫被視為感染的源頭。上周五（8日），該名洗衣女工被通報確診，她既無省外居住史、活動史，也暫時未發現與境外、重點省份返回吉林人士的接觸史。2日後，洗衣女工的丈夫、大姊、二姊、三姊、三姊夫等11人也相繼確診。該11人當中，3人為洗衣女工丈夫的密切接觸者。

吉林市周三新增的1宗無症狀感染者，也間接與洗衣女工的丈夫有關。值得一提，該市周三新增確診病例中，5人曾與早前通報的確診患者聚餐。上述無症狀感染者也懷疑因曾與確診者聚餐受感染。

此外，遼寧省周日（10日） 新增1宗本土新冠肺炎確診病例，據瀋陽市衞健委通報，也是舒蘭市公安局洗衣女工聚集性疫情的關聯病例。

另外，吉林市政府周三召開新聞發布會，會上提及，吉林省副省長安立佳到舒蘭市現場指揮，目前國家派出防疫督導、流調、醫療三個指導專家組到舒蘭市，開展追溯來源工作。