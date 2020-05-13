快手告抖音侵權不正當競爭　索償500萬人民幣

內地短片平台市場競爭激烈，兩大行業龍頭公司快手和抖音近日捲入訴訟，原因是前者認為在第三方App中搜尋「快手」二字時，置頂搜尋結果為「抖音短視頻」，快手因而向抖音提出侵權起訴並提出索償，案件目前由北京海淀法院審理。

原告北京快手科技有限公司（下稱快手公司）稱，該公司發現在第三方應用商店「360手機助手」內輸入「快手」二字，除置頂搜尋結果顯示為「抖音短視頻」App外，在該App名稱右側更顯示有推廣標識，當點擊該搜尋結果即可完成App的安裝及使用。

快手公司指控「抖音短視頻」的開發及運營主體微播視界科技有限公司（微播視界），將快手設置為付費關鍵詞的行為，利用其公司在春節期間斥巨資推廣運營產品的契機以及快手商標知名度，對自身產品進行推廣宣傳，實質上損害快手公司獲取的商標專用權，因此構成商標侵權。

此外，被告的行為客觀上導致希望下載安裝快手的網絡用戶，得到「抖音短視頻」的安裝鏈結，從而增加抖音產品獲取用戶的機會，減少本應屬於快手的用戶數量，損害其合法利益，構成不正當競爭。快手公司因此要求微播視界停止侵權行為，並賠償500萬元人民幣（約555萬港元）。