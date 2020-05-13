男子拍虐狗片求出售　網民夾錢買恐助長歪風

四川自貢市一名男子，近日為出售其飼養的年幼西摩犬（又稱薩摩耶犬），竟一邊拍片一邊虐打狗隻，又稱「沒人買就整死算了，不想養了」。多名愛狗人士見狀夾錢將狗買下，目前寄養在寵物店。但有律師指此舉反助長虐狗的不良風氣。

寵物店負責人付女士稱，上周四（7日）有人在聊天群組發出一段虐狗短片，片中西摩幼犬被關在籠內，不斷遭人掐頸和拍打頭部，影片中傳出男性聲音稱「整死、整死」。

付女士透露，拍片男子姓何，聲稱本月初買下西摩犬並帶回家飼養，惟3、4天後想放棄，試圖原價出售不果，於是拍片希望引人關注，務求將狗出售。她表示，考慮對方可能是首次養狗，沒有經驗，所以不斷勸說，又教導他如何照顧狗隻，惜無功而還。最終，付女與多名愛狗人士商量後，共籌了1200元人民幣（約1330港元）將狗買下。

付女士坦言，目前未有法例可對上述行為作出懲處，希望相關部門能早日立法。也有內地律師指，付女士人等人夾錢買狗表面上是幫助受虐狗隻，實際卻是助長虐待動物之風，認為公眾遇這情況應盡快通知相關組織機構處理，由執法部門介入調查並依法處理。