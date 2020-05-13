港人去年高雄置業創新高　公司老闆高管佔多

台灣高雄市長韓國瑜早前表示將在當地成立「香港村」，吸引移民發展經濟。高雄市地政局周三（13日）公布「2019年香港人置產概況」，港人到高雄購置業數量為131幢，為歷史新高，最受歡迎區域為鼓山、前鎮及左營，物業多位於美術館、凹子底公園、亞洲新灣區及漢神巨蛋商圈附近。

統計數據顯示，港人去年於高雄購買房地產數量，較2018年的55幢多近兩倍。以樓齡來看，購買5年以下新樓數量佔46%，其次為樓齡6至15年佔24%。業主年齡以51至60歲佔33%最多，其次為41至50歲佔25%。

分析指，51歲至60歲群組多工作20至30年以上，大部分為公司老闆或高層主管，已累積一定財富，置業可能為將來退休後移民作準備，也可能是為發展當地市場，或以投資理財為目的。高雄市地政局表示，未來將增加當地工作機會，吸引50歲以下的香港人到當地購買房產。

另外，韓國瑜周三宣布將動用5000萬元（約1320萬港元）基金，振興當地觀光、文化、商圈、夜市等經濟發展，刺激消費。韓國瑜強調，受疫情影響，百業艱難，將盡快公布振興經濟的具體實施辦法。