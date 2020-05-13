內地4月客運量按年跌幅收窄　市場自救客機載貨

中國民航局周三（13日）在新聞發布會上表示，4月份民航完成旅客運輸量1,671.5萬人次，按年下降68.5%，降幅較3月收窄3.2個百分點。疫情期間航空公司開展客機載貨業務，中國民航局運輸司二級巡視員靳軍號認為是市場自救行為。

在安全運行方面，4月份全行業完成運輸航空飛行42.2萬小時；未發生運輸航空事故，行業安全生產繼續保持平穩態勢。截至4月底，全國運輸航空持續安全飛行116個月、8,287萬小時。

在生產運行方面，民航主要生產指標按年降幅較3月平均有所收窄。其中，共完成運輸總周轉量39.5億噸公里，按年下降62.4%，降幅較3月收窄1個百分點；完成貨郵運輸量48.4萬噸，按年下降19.4%，降幅較3月收窄3.9個百分點，全貨機貨運量繼續保持較快增長，共完成23.7萬噸，按年增長31.1%。

在運行保障方面，4月份共保障各類飛行20.87萬班，日均6,958班，日均按年下降56.9%，日均按月上升6.47%。全國航班正常率為97.63%。

民航局新聞發言人、航安辦主任熊杰表示，隨着中國疫情防控工作從應急狀態轉入常態化，民航全行業堅持在常態化疫情防控中做好安全工作。另靳軍號表示，新冠肺炎疫情發生後，因客運航班調減、停航導致客機運載力大減，國際航空物流出現了階段性的運載力緊張。目前，各航空公司積極開展客機載貨業務，但有關舉措只是特殊情形下的市場自救行為。