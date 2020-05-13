台軍紅隼反裝甲火箭實彈射擊　強化衞戍區戰備能力

台軍近期向中科院採購445具紅隼型反裝甲火箭、278枚訓練彈以及8台訓練模擬器，合約總額5092萬新台幣（約1343萬港元）。為了讓士兵熟悉武器操，憲兵202指揮部周二（12日）進行紅隼反裝甲火箭及40榴彈槍等武器實彈射擊，強化台北衞戍區戰備能力。

指揮官黃金財指出，士兵需藉平日務實訓練累積經驗，方能有效發揮戰力，而此次實彈射擊有助提升實務經驗，所獲參數須納為以後射擊訓練重要參考，以強化憲兵整體戰力。

憲兵指揮部指出，反裝甲武器配賦衞戍區的編制後，可於衞戍區內利用城鎮大樓的特性，執行部隊反裝甲作戰任務，執行衞戍區反突擊、反滲透與反空降作戰，應對衞戍區城鎮防衞作戰。

台媒報道，紅隼反裝甲火箭是由中科院研製生產，使用的火箭彈分為「攻堅火箭彈」及「反裝甲火箭彈」，發射器在使用後即可拋棄，符合戰場作戰機動輕便的需求；中科院在紅隼火箭彈的基礎上，研製性能更佳、威力更強的反裝甲火箭系統及反裝甲導彈。反裝甲武器可伏擊摧毀敵方各式載具及重要目標，擾亂敵方戰鬥編組，阻滯敵軍，確保中樞安全。