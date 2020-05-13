國民黨改革會議起衝突　委員擲椅爆粗退場

國民黨改革委員會組織改造小組周三（13日）上午召開閉門會議，但身兼中常委的桃園市議員黃敬平卻在網上直播會議，惹來部分委員不滿，期間雙方爆發衝突，黃敬平更怒擲椅子並爆粗，最後憤而退席。

國民黨改委會組織改造小組上午10時召開第5次會議，會上討論黨職選舉採取直選或間選，與會委員紛紛提出修議。主張直選的黃敬平自會議開始便進行直播，質疑部分委員身兼中常委身份，提出間選有徇私之嫌。

多名委員就黃敬平開直播向會議召集人呂學樟反映，期間更有委員不滿退席。黃敬平則強調前幾次會議都有人故意向媒體放話，與其如此不如讓會議公開。之後會議中途休息，復會後要討論選舉制度時，有委員再提醒呂學樟「有人開直播」，黃敬平之後向委員拍桌怒罵，又擲摔椅和爆粗，呂學樟於是要求黃離場。

黃之後在會場外開直播，向呂學樟等人道歉，又批評有少部分委員阻礙國民黨改革，表示他已忍了3周才爆發出來，他可以退出組織改革委員，也不打算再選中常委，甚至被開除黨籍也沒關係。至於在會上摔爛椅子和麥克風，黃敬平表示會負責賠償。