台空軍退役上將涉當共諜案　二審改判無罪

台灣空軍退役上校辛澎生涉嫌服役期間接受大陸官員招待，替對方蒐集情報，並在台發展共諜組織，去年一審被判處6月有期徒刑。案件上訴至高等法院高雄分院，周三（13日）改判辛澎生無罪，案件仍可上訴。

檢調查出，辛澎生於2007年仍擔任空軍防空炮兵指揮部上校參謀長期間，在楊姓女友人穿針引線下，接受旅遊招待前往南韓、印尼峇里島等地，並與大陸情治單位人士見面，疑被招攬在台發展共諜組織。

翌年辛退伍後，邀約時任空軍防空炮兵第953旅上校旅長的昔日部屬謝嘉康，於2009年一同前往泰國布吉島旅遊，拉攏對方加入組織，甚至兩度邀約謝某前往參觀上海市世界博覽會，及前往馬來西亞度假旅遊。後來謝妻認為不妥，謝某才再沒接受邀請和款待。

二審法官指出，合議庭重新檢視一審曾勘驗調查局、檢察官訊問過程的錄音，發現辛澎生及楊女並沒有承認接受招待出國，也表明不清楚懷疑大陸官員的真實身份，與調查局的口供有很大出入；加上沒有旅遊相關款項明細，即使是受招待也不等於發展共諜組織，二審法官認為罪證不足，因此改判辛、楊二人無罪。

至於曾多次接受款待的謝嘉康與其家人，因沒查出被大陸招攬，前年已獲檢方不起訴。