李來希批小燈泡媽媽惹議　國民黨：不排除開除黨籍

台灣高雄市長韓國瑜面臨罷免，「小燈泡」母親、時代力量立委王婉諭表態支持「罷韓」，國民黨黨員、公務人員協會榮譽理事長李來希狠批王婉諭消費女兒，「踩着女兒的頭顱往上竄」，引發爭議。國民黨主席江啟臣批評，李的說法絕對無法令人認同；國民黨文傳會主委王育敏表示，將交由考紀會處理，不排除停權或開除黨籍。

王婉諭日前在臉書發文提到，「六月六號，回家投票，我支持罷免韓國瑜」。李來希批評，「這個媽媽忘了她的來時路，踩着自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了。韓市長跟她有仇嗎？韓市長阻礙她立法保護類似小燈泡事件的發生嗎？訴訟還在進行，小燈泡的頭顱已被她的媽媽踢到高雄，這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧」。

江啟臣批評李來希，政治立場可以不同，但是言論有人性的底線，操作每個家長最深的憂慮，以及台灣社會的悲劇，絕對不是公共議題討論應該有的態度。

王育敏指，國民黨認為不應該在這件事情傷口上灑鹽，小孩子被傷害是很傷痛的事，國民黨反對這樣的言論，認為李來希應為不當言論為社會大眾道歉。她又指，李來希在前黨主席洪秀柱時期回復黨籍，雖然後來有傳出要自組政黨，但至今還沒有脫黨，仍具國民黨黨員身份。至於是否要開除黨籍，會請考紀會研議，可能會停權或是開除黨籍。