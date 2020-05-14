新冠肺炎：疫情再響警示　衞健委增派專家組赴吉林

吉林省吉林市日前再添6宗新冠肺炎確診病例，內地對疫情再響警示。為遏制疫情蔓延擴散，市疫情防控領導小組決定，將城區比照高風險地區實行提級管控；國家衞健委在周三（8日）再增派專家組，到吉林市開展病例溯源工作。截至當日，全國累計近8.3萬人染病，逾4600人死亡。

國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華表示，內地疫情防控目前已從應急狀態，進入至常態化防控狀態。但隨着復工復產、復業復市、復學復課，致人員流動更加頻繁，增加疫情傳播風險；而境外疫情持續蔓延，外防輸入壓力巨大，為疫情防控工作帶來新挑戰。

自上周四（7日）起，吉林市所轄舒蘭市報告首宗確診病例以來，至周三上午8時，吉林市已累計報告本土確診病例21宗，其中舒蘭市14宗、豐滿區7宗；舒蘭市和豐滿區的疫情風險等級已分別調整為高風險和中風險。

此外，據中國國防部消息，應相關國家軍隊請求，經中央軍委批准，解放軍於周二（12日）及周三派空軍飛機，分別向印尼、菲律賓、馬來西亞、汶萊、泰國、巴基斯坦、尼泊爾、阿富汗、斯里蘭卡、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克斯坦12國軍隊提供防護服、醫用口罩、額溫槍等防疫物資。