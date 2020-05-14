豐巢速遞箱收費惹爭議　中消協：應納入屋苑物業範疇

內地豐巢速遞箱日前宣布，對包裹逾12小時無人領取，實施收費措施。中國消費者協會周三（13日）首度發聲，指智能速遞箱服務，應當納入屋苑物業服務業務範圍，在合理的保管期內不應單獨收費；而對確有需要超時使用智能速遞箱服務的居民，應參照公共服務價格管理方式確定，而不是通過市場化的機制解決。

中消協認為，智能速遞箱應該納入屋苑基建項目中，因為該設施是以消耗屋苑公共資源為代價，為屋苑居民服務，因而具有小區公共服務屬性。而速遞包裹的保管期限以及服務收費標準，應由供應商明確告知消費者，並得到消費者同意，對違反郵政管理、物業服務以及《消費者權益保護法》等相關法律規定，侵害小區消費者合法權益和正當利益的，有關部門應當及時制止和查處。

中消協又指，有關部門要認真研究消費者需求，既要滿足消費者對普遍服務提出的更高質量要求，又要適應消費者差異化、個性化服務需要，適當延伸或擴大公共服務領域和範圍，提高公共服務設施建設標準，將屋苑原有的速遞箱改造為「新基建」項目，納入公共消費範疇，努力服務廣大消費者美好生活需要。