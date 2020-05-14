8歲女寄住母親家中　遭繼父亂斬恐終身癱瘓

貴州銅仁市一名8歲女童小逸（化名），在楊姓父親及何姓母親離婚後，與楊一同生活，惟後日近日因需到外地工作，遂只好安排女兒寄住母親與陳姓繼父家中。未料，何、陳二人日前發生糾紛，後者竟拿菜刀斬傷母女二人。小逸經手術後雖保住性命，但因中樞神經受創或終身癱瘓。目前，當地警方已將陳男拘留，正調查具體案情。

內媒周三（13日）報道，事發當天，何女與陳男因瑣事發生爭吵，後者怒氣沖天突然從廚房拿起菜刀，對何女及小逸亂砍。前者頭部被斬傷，小逸身中多刀，除了手腳受傷外，後頸亦被刀斬傷。診治醫生表示，孩子身上有多處刀傷，其中最後頸部的一刀導致脊髓切割傷，中樞神經受損或致終身癱瘓。

楊男表示，與何女早在3年前離婚，但今年3月需外出謀生，遂將小逸寄養至親戚家中。後來因前妻提議照顧女兒，再考慮孩子亦需母愛的關係，答應後便前往廣東公幹。未料至上周一（4日），他接獲來電得悉女兒被斬傷後，隨即趕至醫院，上周三（6日）終在醫院見到女兒，惟小逸身上已多處被纏着繃帶。

面對小逸的初步治療費用約10萬元人民幣（約11萬港元），楊男表示，「只要孩子恢復健康，不惜付出任何代價」；他更數次向醫生下跪，希望醫生能夠將女兒治好。而小逸的姑姑看見姪女的樣子，更直接崩潰痛哭。至周二（12日），小逸雖由深切治療部轉至普通病房，但神情中還透露着一些恐懼。