新冠肺炎：與時競賽　中美英8種疫苗臨床試驗

全球新冠肺炎疫情持續，病毒疫苗研究與時競賽。截至本月11日，110個正在研發的新冠病毒疫苗已在世界衞生組織官網上備案，8個已進入臨床試驗，其中4個來自中國研發團隊，3個來自美國，一個來自英國。各研發團隊採用的技術平台分別為非複製性病毒載體、RNA、滅活疫苗和DNA。

目前在中國，至少已有超過15家企業和科研機構展開疫苗研製工作。其中，軍事科學院軍事醫學研究院的腺病毒載體疫苗已於4月12日開展二期臨床試驗。國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司，亦各自聯合有關科研機構研製的滅活疫苗，則分別於4月12日、13日獲得一二期合併的臨床試驗許可。中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗也於4月28日啟動了臨床試驗。

在歐美，有3個研發團隊的新冠疫苗也正在加速臨床試驗和研發生產，目標是在今年秋天獲得緊急使用授權。總部位於美國麻薩諸塞州的生物公司Moderna，5月7日宣布該公司的新冠病毒疫苗二期臨床試驗已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准。而美國大型藥廠輝瑞與德國生物公司BioNTech正在研究的一款新疫苗，5月4日也在美國開展了人體試驗，或於9月上市。這兩個團隊均使用RNA疫苗。

而在英國，牛津大學研發的疫苗是採用ChAdOx1病毒載體（一種腺病毒弱化版本），技術平台為非複製性病毒載體，相關臨床試驗已在當地展開。研究團隊預計今年夏天可以評估疫苗的有效性，最快在9月上市。