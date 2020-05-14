多地敷衍中央環保政策　近2000人被約談

中央生態環保督察組近日公布多地的第二輪督察情況，包括福建、甘肅、海南、重慶、青海、上海等6省市，報告顯示各地環保弄虛作假的情況嚴重，當中因為不作為、亂作為的公務人員在內，有近2000人被約談。

中央督察組至上周五（8日）起陸續公布，多個地方政府對第一輪督察發現的問題整改不到位，敷衍應付、甚至弄虛作假，甚至有企業涉環境違法問題。當中位於青海省的青海湖污染問題嚴重，周邊污水廠長期超負荷運行，有污水直接排入河道後進入青海湖。而省內的4間純鹼生產企業，更長期將蒸氨廢液排入晾曬池蒸發處理，年排放量更高達3000萬噸。

此外，上海的污水溢流直排的問題日趨嚴重，污水處理能力建設總體進展緩慢；該市長江幹流岸線利用專案共計309個，其中34%都屬於違規項目。而在福建，有地方部門被指依然「重發展、輕保護」，為發展不擇手段，寧德市為給建設工程騰出空間，在2012年、2015年兩次擅自違規調整環三都澳濕地水禽紅樹林自然保護區範圍，導致保護區面積銳減至2442.64公頃，縮減94%。

據了解，有鑑於地方為求發展，環保工作經常不落實到位，中共中央辦公廳、國務院辦公廳在去年6月，印發「中央生態環境保護督察工作規定」。第一輪督察從2015年底在河北省開始，以約2年時間對全國範圍的督察，第二輪督察則從去年開始。