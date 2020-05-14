新冠肺炎：運物資往印尼墜機　美籍台裔女機師身亡

來自台灣移民家庭的美籍女華人機師喬伊斯‧林（Joyce Lin，音譯），日前在印尼執行運送新冠病毒試劑的任務途中，意外墜機身亡，終年40歲。

報道指，在基督教航空宣教使團（Mission Aviation Fellowship）擔任機師的林女，當地周二（12日）負責駕駛飛機將一批新冠病毒檢測試劑和補給品，運送至印尼最東部巴布亞省的學校，但飛機於早上6時27分從森塔尼鎮起飛後2分鐘便發出求救信號，搜救隊其後於森塔尼湖發現墜毀的飛機，並在湖底發現林女的屍體。

航空宣教使團表示，該組織在過去23年沒未發生過類似致命事故，而飛行主管機關正進一步調查墜機原因。另由於防疫管制原因，事發時機上只有林女一人。航空宣教使團對其遇難表示哀悼。

出身於台灣基督徒移民家庭的林女，畢業於麻省理工學院和戈登康威爾神學院（Gordon-Conwell）。擁有豐富飛行經驗的她，自2010年起加入航空宣教使團成為機師，今年3月首次通過使團的單獨飛行測試，獲准在印尼東部20座村莊飛行。