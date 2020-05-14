天鵲液氧甲烷引擎成功試驗　與朱雀二號火箭匹配驗證

內媒周三（13日）報道，由內地民營火箭公司北京藍箭空間科技有限公司研發的朱雀二號火箭控制系統，成功與「天鵲」80噸液氧甲烷引擎匹配驗證，順利完成第三次搖擺試車點火試驗，點火時長200秒；「天鵲」引擎成為國內首台通過泵後搖擺技術驗證的大推力液氧甲烷引擎。

藍箭航天始創人兼首席執行官張昌武表示，此前已完成引擎全系統試車、長程試車等相關考核。是次試驗是引擎與火箭控制系統的首次匹配驗證，試驗成功意味已基本確認引擎的飛行狀態，朱雀二號液體運載火箭將從單機引擎驗證階段，邁入聯合匹配驗證階段，為未來火箭首飛奠定堅實基礎。

液氧甲烷運載火箭技術因其經濟、環保及可重覆使用的特性，一直備受商業航天市場關注。分析指，該引擎採用先進的泵後搖擺技術，比傳統的泵前搖擺，泵後搖擺有效減小引擎尺寸、減輕引擎重量、降低搖擺力矩。本輪試驗完成各種角度、頻率和波形的搖擺，驗證引擎和大功率機電伺服系統的匹配性，獲得靜、動態兼備的特性，是朱雀二號運載火箭初樣研製階段的重要突破。