大頭娃娃身高體重不達標　家長擔憂有後遺症

湖南郴州永興縣近日再現「大頭娃娃 」，引來各界關注。多名涉事兒童家長周四（14日）表示，嬰幼兒飲用「倍氨敏」蛋白固體飲料後，到醫院檢查發現身高、體重都不達標，更有營養不良，缺乏維生素等情況，「擔心以後會有後遺症」。省政府同日回應稱，已責成市監局和郴州市政府等組成調查組，徹查涉事商家，從嚴處罰。

有家長表示，孩子今年兩歲半，曾長時間飲用該款產品，身高比同齡人矮4至5厘米，體重僅10公斤，較同齡人輕2.5公斤，「喝這奶粉的時候沒長過，後來換了才長大一些」。亦有家長表示，孩子飲用89罐涉事奶粉，「從開始說話就已喉嚨沙啞」。另一名家長徐辛（化名）曾懷疑孩子大腦發育有問題，但到醫院做腦電波檢測，結果顯示正常。

徐辛續稱，該款產品顏色、形態、味道上，與普通奶粉有明顯區別，溶解性不佳。她曾向店員詢問，為何奶粉包裝上有「蛋白固體飲料」字樣，而普通奶粉沒有這種標識。店員聲稱，該款奶粉是特意為牛奶過敏兒童而設，「許多過敏寶寶都在吃」。徐辛的女兒剛好是過敏體質，店員便大力推介該款產品，但對方未給予收據。

亦有受害兒童家長表示，是經醫院醫生強力推薦才購買有關奶粉，後來得悉這名醫生可取得超過100元人民幣（約111港元）回佣。惟有關部門周三（13日）表示，初步調查未發現有醫院或醫生涉及事件。

另一邊廂，有母嬰行業專家分析，從涉事公司回應和檢測報告來看，該款產品不是假奶粉，也不是毒奶粉，但「根本不是奶粉」；有部分無良商家把固體飲料當作奶粉出售，「最終害了消費者，還讓奶粉背了鍋」。