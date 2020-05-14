公共預算收入料低於去年　財長：增加赤字規模應對衝擊

全國兩會召開前夕，中國財政部長劉昆在官媒發文透露了今年財政政策最新動向，提到受疫情衝擊，今年全年一般公共預算收入料將低於去年，當局將通過適當提高赤字率、發行抗疫特別國債、增加地方政府專項債券規模等，去應對短期經濟衝擊和挑戰。

劉昆在題為《積極的財政政策要更加積極有為》一文中表示，受疫情衝擊，今年首季全國一般公共預算收入同比下降14.3%，創改革開放以來的新低。這意味着今年中央與地方預算報告中，對全國一般公共預算收入指標設置可能是負值，雖然罕見，但符合實際。

他提出從5方面加大財政刺激力度，包括增加赤字規模，明確釋放積極信號，穩定並提振市場信心。二是落實減稅降費，對沖企業經營困難。三是擴大政府投資，通過抗疫特別國債、地方政府專項債券等多種渠道，發揮政府投資的撬動作用。四是加大轉移支付，對沖基層資金需求。最後是通過盤活財政存量資金、削減不必要支出等以加強預算平衡，對沖疫情減收影響。

中國人民銀行周日（10日）發布今年首季中國貨幣政策執行報告，提到疫情對國內經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，全球疫情持續時間及負面影響可能超預期，非常規政策的負作用會逐步顯現，應密切關注主要經濟體高度寬鬆的非常規政策效果和溢出效應，同時警惕可能的外部風險，做好政策儲備，促進國民經濟穩健運行。