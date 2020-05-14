新冠肺炎：澳洲促查疫源非倣效美國　恐影響其他輸華商品

澳洲推動有關新冠肺炎疫情起源的調查，導致與中國的關係緊張，中方更被指展開經濟報復。澳洲總理莫里森周四（14日）表示，推動調查疫源並非倣效美國，強調他們一直都是獨立且追求自身國家利益。惟有地方官員認為，即使調查亦不應中傷任何國家。

對於中國暫停澳洲4間屠宰場的牛肉進口，並計劃向澳洲大麥加徵巨額關稅，澳洲內政部長達頓表示，政府不會退縮，會繼續推動調查疫源；又強調此舉是為了堅守國家的價值觀，相信莫里森與人民的立場一致。工黨支持調查疫源，但批評政府在對華關係上的強硬言論違反國家利益。維多利亞省財長帕拉斯（Tim Pallas）則指，中澳關係讓當地人受益，雖然認同調查疫源，但指摘中傷他國之舉危險及不負責任。

內媒近日引述中國當代國際研究所專家指，北京可以採取其他策略，懲罰澳洲推動調查疫源，有加徵關稅以外的更多方法。當中提到，「中國是澳洲大宗商品出口的唯一選擇，但澳洲未必是中國的唯一選擇，巴西等國也可向中國供應大量鐵礦、煤炭或液化天然氣」，暗示兩國關係一旦惡化，中國可能停止進口大部分澳洲商品。