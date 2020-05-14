台行政院內閣總辭　陳建仁卸任副總統棄禮遇

台灣的蔡英文總統下周三（20日）將就新任期宣誓就職，按照慣例，台行政院長蘇貞昌周四（14日）率領內閣總辭，名名部長料不續任。而台灣的陳建仁副總統周三（13日）表示，卸任後將出任中央研究院（中研院）特聘研究員。根據規定，陳此舉需放棄卸任副總統待遇，是台灣史上首次。

蔡英文早前已宣布，連任後將繼邀蘇貞昌擔任行政院長。現任交通部長林佳龍和財政部長蘇建榮表示，曾獲蘇貞昌約見或致電，料留任機會甚大。蘇貞昌在總辭致詞時表示，未來很多的首長會繼續留下來和團隊一起前進。

陳建仁則日前已向蔡英文報告，希望卸任後重新投入公共衞生研究，並應中研院邀請，在基因體研究中心擔任特聘研究員。陳卸任後原可支取每月18萬元（新台幣，下同，約4.8萬港元）禮遇金、4年事務費、免費醫療保健，合計約2300萬元（約607萬港元）。但根據《卸任總統副總統禮遇條例》規定，因陳卸任後再擔任由政府支薪的公職，上述禮遇將被取消。

雖然上述禮遇終止，但蔡英文認為副總統職務涉及機密，因此依核定陳卸任後仍屬於特勤保護的重要對象，將持續提供一定程度的安全保護。