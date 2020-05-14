新冠肺炎：台7日零確診　與澳洲合作研發抗病毒藥

台灣連續7日無新冠肺炎新增病例，也是連續32天本土病例零確診。截至目前，當地維持累計440宗新冠肺炎確診個案、7人病死。台灣的科技部周四（14日）表示，長庚大學新興病毒感染研究中心將與澳洲莫納殊大學生物醫學研究所合作，對專治頭蝨的藥物伊維菌素抑制新冠病毒的有效性進行研究，共同研發新型抗病毒藥物。

澳洲莫納殊大學生物醫學研究所於4月3日宣布，該所與澳洲彼得多爾蒂感染及免疫研究所的一項研究發現，伊維菌素可在48小時內抑制新冠病毒生長，並有助細胞將病毒清除。

台科技部經評估後，推薦長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如特聘教授，與台灣駐澳洲科技組聯繫，推動與對方合作。科技部指出，雙方研究人員於5月7日進行首次視像會議，並就後續具體合作項目達成共識。未來將由台方提供病毒株及實驗室設備，澳方提供實驗用藥物，共同研究伊維菌素針對新冠病毒的抑制效果，另外也將合作層面進一步擴及至愛滋、寨卡、流感及登革熱等病毒研究。

科技部提到，雙方同意由長庚大學與莫納殊大學代表簽署合作及保密協定後，盡快展開具體研究。科技部將持續了解合作進度，並適時提供協助。