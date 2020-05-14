新冠肺炎：特朗普再批華　100個貿協都彌補不了疫情損失

中美就新冠肺炎起源等爭議互相指摘，令兩國關係惡化。美國總統特朗普周三（13日）在Twitter發文再把矛頭指向中國，稱與華打交道成本高昂，中美首階段貿易協議簽署後不久，全球即遭「中國的瘟疫」襲擊。

特朗普在貼文中表示：「正如我很久之前已經說過的，與中國打交道是一件非常昂貴的事情。我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨水幾乎未乾，世界就被中國的瘟疫襲擊。100個貿易協議都彌補不了，所有這些無辜的生命都失去了！」他日前亦曾發文批評中國，稱中國對美國以至全世界所做的事，令亞裔美國人感到非常憤怒，華裔美國人更是最為憤慨，又指自己「不會怪責他們」。

美國亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）受訪時警告，中美本質上已進入新冷戰的開端。另有專家指出，中美新冷戰將摧毀國際體系，迫使其他國家選擇站在哪一邊。

另外，中國官媒周三引述消息人士指，中方正着手準備對炮製反華議案的美國議員、密蘇里州及美方相關個人和實體，採取必要懲戒措施。中國外交部發言人趙立堅周四（14日）未有正面回應，但批評美國一些人抗疫不力，辜負民眾信任，卻不認真思考如何改進，反而大搞諉過於人、推卸責任的政治操弄，想方設法對中國提出濫訴；中方敦促美方停止污衊抹黑中國，停止審議有關反華議案，制止針對中方的濫訴行為。