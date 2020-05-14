全國兩會代表委員駐地曝光　現場設置核酸採樣站

全國兩會將於一周後在北京舉行，代表委員駐地現場曝光。北京市委書蔡奇、北京市長陳吉寧周三（13日）上午到訪代表委員駐地，包括北京飯店、北京會議中心。內媒報道，駐地區內均已採取防疫措施，還專門設置了核酸檢測採樣站。

北京飯店駐地入口，設置了體溫檢測站、安全檢查站，同時配備了防疫人員。用餐區入口，備有消毒酒精、手套、測溫槍、口罩自封袋等防護用品；用餐區內，每張餐桌僅配備一張椅子，隔開逾1.5米距離。飯店駐地還貼着「防冠戰役、徹底消毒」、「眾志成城，共抗病毒」、「疫情防控要堅持全國一盤棋」等標語。

北京會議中心駐地，設有核酸檢測採樣站，旁邊亦有解釋「甚麼是核酸檢測」等問題；另放置《生活垃圾分類投放指南》小冊子，駐地亦設置了4個垃圾桶。會議室的話筒、車輛均已進行消毒，司機亦都戴着口罩。

內媒報道，北京全市交通、電力、排水、燃氣、熱力、環衞等各類城市運行保障力量已準備到位。蔡奇指出，今次全國兩會是新冠肺炎疫情防控的特殊背景下召開，要求提高警覺，加強駐地管理，做好健康監測，完善應急預案，一有突發情況須及時處理兼報告。

此外，部分進京旅客列車將於周五（15日）起實行二次安檢。因此，各地鐵路部門提醒進京旅客提早1至2小時到達火車站，接受安檢。