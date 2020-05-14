新冠肺炎：鍾南山團隊公布危重症預測模型　方便醫院分流

中國工程院院士鍾南山研究團隊周二（12日）在國際學術期刊《JAMA Internal Medicine》發表論文，公布新冠肺炎危重預測模型。有關研究從內地1590名患者提取樣本，經篩選後發現10個關鍵的獨立風險因子，按照不同比例，構建危重預測模型。該模型可用於病人分流處理，提高醫療資源分配效率。

研究發現，有6%至8%確診患者可能發展為危重症，需入住深切治療部（ICU），接受插管治療和使用人工心肺機（ECMO）治療；如患者發病早期能盡快識別是否有轉變為危重症的風險，可讓其得到更及時的治療。研究團隊根據患者樣本，發現10個關鍵風險因子分別是胸部X光異常、年齡、咯血（咳血）、氣促、意識障礙、基礎疾病數量、既往癌症史、中性粒細胞與淋巴細胞比值、乳酸脫氫酶和直接膽紅素。

經廣州醫科大學附屬第一醫院內部檢測驗證，模型的準確度達88%；另在外部驗證中，研究團隊在武漢、大冶、佛山等多間醫院共710名患者，結果顯示準確性在88%至98%之間。研究團隊介紹稱，該模型使用簡便，能夠為每一位患者提供個體化的預測概率。