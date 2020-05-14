韓國瑜再申請停止罷韓　台中選會證實收法院通知

台灣高雄市長韓國瑜早前向台北高等行政法院，聲請停止6月6日的罷韓投票遭駁回，罷韓團體Wecare高雄周四（14日）在Facebook發文稱，律師葉慶元於周一（11日）再次向法院遞件，申請暫停執行罷韓的緊急訴訟。台灣的中選會隨後證實，確實有收到法院通知。惟韓國瑜暫未回應。

Wecare高雄發文稱，中選會周四證實，已經收到法院的通知，其聲請事項為原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，停止執行罷韓。Wecare高雄斥責國民黨主席江啟臣等人是「雙面人」，江早前表示「選舉跟罷免是民眾權利，我們尊重」；但又派葉慶元向法院申請暫停執行罷韓。中選會副主委陳朝建隨後回應稱，「我們依法辦理選務，餘則不予以評論」。

另外，「小燈泡」母親、時代力量立委王婉諭表態支持「罷韓」；國民黨黨員、公務人員協會榮譽理事長李來希狠批王婉諭消費女兒，「踩着女兒的頭顱往上竄」。李被批言論不當，文傳會主委王育敏周四表示，國民黨決定先暫停李來希的職權，將於6月召開的考紀委員會中，討論決定是否將其開除黨籍。

此外，韓國瑜於周三（13日）宣布投入促產基金5000萬元新台幣（約1300萬港元）振興高雄市觀光、文化、商圈、夜市等項目，冀振興經濟。桃園市、台中、台北亦有類似方案。