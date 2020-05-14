中央展開第五輪巡視 進駐35個中央和國家機關

中央紀委國家監委網周四（14日）公布，十九屆中央第五輪巡視將進駐包括中央政法委、中央網信辦、廣電總局等35個中央和國家機關單位黨組織，展開常規巡視；其中巡視組已分別進駐20個單位黨組織，並召開黨組工作動員會。

據通報，第五輪巡視進駐單位包括中央政法委、中央網信辦、中宣部、工信部、自然資源部、生態環境部、應急管理部、市監總局、廣電總局、國務院參事室、中央黨史和文獻研究院、中央檔案館、中國外文出版發行事業局、人民日報社、求是雜誌社、光明日報社、中國日報社、經濟日報社、國務院發展研究中心、中央廣電總台、中國氣象局、國家信訪局、國家煙草專賣局、國家林草局、國家文物局、中國地震局、國家煤礦安全監察局、國家藥監局、國家知識產權局、中國地質調查局、中華全國供銷合作總社、中國宋慶齡基金會、中國紅十字會、中華全國工商業聯合會、中國出版集團公司。

目前，中央紀委國家監委網站已開設專欄，集中公布十九屆中央第五輪巡視進駐情況。中央巡視組陸續進駐上述單位並召開動員會後，中紀委網站將及時向社會公布相關情況。