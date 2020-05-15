天降菜刀切斷腳筋　事主︰差一步擊中頭部

廣西南寧市一名鄧姓男子近日外出時，竟被一把天降菜刀擊中右小腿，導致腿筋被砍斷。鄧男周四（14日）憶述事件時，坦言︰「如果我再往前面一點點，就會被砍到頭了。」據悉，涉事業主已承認責任，願意賠償，惟雙方未就賠償金額達成一致。

事發於上周五（9日）上午，鄧先生憶述，他把私家車停泊在都市花園鴻福樓附近後，剛離開車廂不久，一把菜刀從天而降，擊中其右小腿，當場鮮血直流，菜刀也斷成兩截。經送院治療後，醫生診斷鄧先生右脛前肌腱斷裂、右小腿皮膚撕脫傷。警員及後上樓調查，惟無人承認菜刀是自己扔下樓。

起初，鄧先生要求物業公司應承擔一定的責任，幫他墊付醫療費，惟後者拒絕。韋姓女負責人指出，該屋苑屬老舊小區，沒安裝閉路電視，認為警方如最終查出肇事者，當事人應把物業公司及14戶有嫌疑的戶主告上法院，通過法院來督促警方查出肇事者。

至周三（13日），韋女士再接受內媒採訪時透露，已有業主聯繫物業公司，承認菜刀是家中老翁不小心掉下去，由於老翁感到恐慌，故一直沒有承認，但他願承擔傷者的醫療費。然而，鄧先生要求業主賠償醫療費、營養費、修車費以及5天護工費、3個月誤工費，合共4萬多元（約5.4萬港元），惟業主認為太高。當地派出所目前已介入雙方協商。