私隱監察團體指控　TikTok違反兒童私隱法例

美國有私隱監察團體指控，中國影音分享程式抖音的海外版TikTok，違反美國的兒童私隱法例，並把兒童置於被成年人不當接觸的風險。

一個由20個團體組成的私隱監管聯盟，周四（14日）向聯邦貿易委員會（FTC）投訴，指TikTok在未經家長同意下，收集13歲以下兒童的個人資料。

TikTok在去年已因為收集13歲以下兒童個人資料，違反聯邦兒童網上私隱保護法，遭FTC罰款570萬美元（約4446萬港元）。該公司其後修改了該應用程式，加入了供較年幼用戶使用的限制模式。但私隱監管聯盟指出，兒童仍可以透過虛報出生日期，使用完整的成年人版本應用程式，令他們的資料會被TikTok作商業用途，亦令兒童置身於被其他成年人不當接觸的風險；聯盟要求FTC對此作出調查，並對TikTok罰款。

FTC表示，已收到有關投訴，但不予置評；TikTok則表示，公司認真處理私隱問題，並致力於確保該應用程式安全並富娛樂性。

TikTok過往已被美國多個部門指控涉嫌與中國政府情報機關分享資訊，引發安全疑慮風波，惹來美國海軍等提倡禁用。TikTok強調美國用戶數據並非在中國儲存備份，又強調與北京無關。